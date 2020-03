Sospetto contagiato sputa contro i medici, l'avvocato: "Ora rischia il carcere"

"Nella peggiore delle ipotesi, se il medico che ha ricevuto lo sputo dovesse morire, allora per il soggetto si profila l'accusa di omicidio volontario". Napoli sotto choc per il folle gesto di un paziente con sospetta infezione da Coronavirus il quale, mentre era in fila all'Ospedale Cotugno, per sottoporsi al tampone, ha perso la pazienza e ha sputato in faccia agli operatori sanitari.

Un gesto che potrebbe avere conseguenze molto gravi, come spiega Piergiorgio Assumma, avvocato penalista: "In questo momento, la giurisprudenza si sta muovendo come fece per i casi di sieropositività da hiv. Quindi, quello sputo è considerato un pericolo per l'incolumtà di altri, alla stregua di un'arma. Ci saranno conseguenze spiacevoli per questo soggetto, commisurate a quelle che saranno le conseguenze di salute del medico che ha subito lo sputo in faccia".