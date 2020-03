Ottaviano, la decisione del sindaco: spesa al massimo due volte a settimana

Ad Ottaviano una nuova ordinanza sindacale ha stabilito ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

I provvedimenti, estremamente stringenti, sono stati disposti dal sindaco Luca Capasso fino al 3 aprile.

Tra questi il più importante riguarda la spesa. È stato infatti reso noto "il divieto di recarsi, per l’approvvigionamento di alimenti, presso gli esercizi commerciali in numero superiore ad uno per ogni nucleo familiare e per non più di due volte la settimana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questi si aggiungono provvedimenti già contenuti nelle recenti ordinanze del governo. Il riferimento è al "divieto di allontanamento dal territorio comunale se non per comprovate ed indifferibili necessità", "il divieto di accesso al territorio se non nei casi sopra menzionati", o anche la proroga della chiusura sia delle attività didattiche che scolastiche, la chiusura del cimitero, dei parchi, dei giardini pubblici, la chiusura nei giorni festivi di tutte le attività commerciali (compresi supermercati, negozi di alimentari e tabacchi) ad eccezione di farmacie e parafarmacie, ed il divieto di esposizione delle merci al di fuori degli esercizi commerciali.





·