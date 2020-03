Coronavirus, chiude anche la pizzeria di Gino Sorbillo

Sono numerosi i commercianti che, anticipando le ordinanze del Governo o sentendosi coinvolti in prima persona anche se non strettamente indicato dai decreti, hanno deciso di chiudere i battenti. Tra questi c'è Ciro Poppella, inventore del famoso 'fiocco di neve' e, da questa sera, anche il noto pizzaiuolo Gino Sorbillo. La sede di via Tribunali chiude e Gino ha voluto lanciare un appello a tutti i ristoratori italiani.

Appello pubblico da Gino Sorbillo rivolto a tutti i ristoratori italiani: chiudete le vostre attività se potete, ci seguite in migliaia ed e’ arrivato adesso il momento di unirci ancora di più. Ritorneremo tutti, dopo aver sconfitto il Coronavirus, più forti ed carichi di prima.