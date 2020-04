L'appello di de Magistris: "Soldi, cibo e medicine: chi può doni per aiutare i più deboli"

Dalla sua pagina Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto lanciare tre appelli: "Chi puà permetterselo versi somme di denaro sul contro corrente il Cuore di Napoli per aiutare le famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Il secondo appello è per chi ha generi alimentari o medicinali da donare: possono essere portati alla Mostra d'Oltremare dove saranno stoccati e distribuiti. Sabato, inoltre, scade avviso per centri di grande distribuzione, come i supermercati, per assistere i più bisognosi. Tutto questo è necessario per non lasciare nessuno solo, soprattutto i più deboli".

Ricordiamo che l'Iban per il Fondo di solidarietà istituito dal Comune di Napoli è IT39H0306903496100000300114.