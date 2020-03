Ottaviano, stanziati 70mila euro per le attività locali

La creazione di un apposito capitolo di bilancio intitolato “Misure economiche a sostegno dell’economia locale per problemi causati da COVID-19”, con lo stanziamento iniziale di 70mila euro e una serie di agevolazioni per il pagamento delle tasse di competenza del Comune: sono alcuni tra i provvedimenti adottati dalla giunta comunale di Ottaviano, che ha approvato una delibera per sostenere le attività produttive locali, in crisi a causa dell’emergenza coronavirus e le famiglie del Comune vesuviano.

Le misure previste vanno dalla continua sanificazione del territorio comunale e delle strutture pubbliche al sostegno economico ai commercianti costretti a chiudere le attività in questo periodo (sarà definito un apposito regolamento). Inoltre saranno inalterate le tariffe della mensa scolastica per tutto l’anno solare 2020 e viene sospeso il pagamento di tutte le tasse comunali fino al 30 giugno 2020. Ancora, viene stabilita l’esenzione del pagamento della Tosap e vengono sospesi fino al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. Infine, eventuali erogazioni liberali ricevute da persone fisiche, da enti non commerciali e da altri soggetti saranno destinati agli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, peraltro, di un primo stanziamento, al quale seguiranno ulteriori provvedimenti, sempre di aiuto a chi è in difficoltà.

“E’ un provvedimento importantissimo, perché ci consente di dare una risposta sistemica e strategica ai commercianti di Ottaviano che stanno vivendo un periodo drammatico. Ringrazio l’assessore al bilancio Biagio Simonetti, che ha proposto la delibera, e tutti i componenti della giunta, Giuseppe Ruotolo, Giorgio Marigliano, Virginia Nappo e Elena Picariello per aver approvato rapidamente i provvedimenti e per aver fatto proposte concrete, recepite nella delibera. Siamo tra i primi Comuni della Campania a fornire aiuti in maniera strutturale, stanziando fondi nel bilancio di previsione. È un primo passo, ma lo stiamo compiendo da soli, come ente, senza il sostegno di nessun altro: come Comune stiamo mettendo soldi per dare una mano ai cittadini, in attesa che lo facciano anche le altre istituzioni”, dichiara il sindaco Luca Capasso.