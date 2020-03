Coronavirus, settimo caso ad Afragola: è in quarantena a casa

Nuovo caso di Coronavirus, il settimo, ad Afragola. Ad annunciarlo il sindaco Claudio Grillo che, in una nota, torna ad invitare i suoi concittadini a restare in casa.

"Ho ricevuto da pochi minuti Pec da dipartimento prevenzione Asl 2 Napoli nord . Settimo paziente positivo al tampone “ SARS COV2”", annuncia il sindaco. "Il paziente - continua - è a casa in quarantena obbligatoria .Trattasi di paziente contagiato da parente residente in altro Comune del circondario . Raccomando oltremodo di evitare contatti anche con persone di altri Comuni limitrofi . Raccomando di rispettare l’obbligo di non USCIRE DI CASA . Ancora stamattina noto persone per strada , capisco ogni problema ed ogni necessità , ma capite che solo restando a casa si può evitare il Contagio . Invito a segnalare alle forze dell’ordine assembramenti di persone , invito rispettare e far rispettare l’OBBLIGO a non uscire di casa".