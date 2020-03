Coronavirus, sequestrati duemila litri di igienizzante fuorilegge

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per l’emergenza Covid-19, ha sequestrato, all’interno di una profumeria di Arzano, 773 confezioni di igienizzante spray per mani, poste in vendita senza l’indicazione delle previste autorizzazioni ministeriali. Ricostruita l’intera rete di vendita, individuando una fabbrica di Frattamaggiore che avrebbe convertito l’originaria attività di produzione di saponi e detersivi in quella di disinfettanti. Le perquisizioni presso l’azienda hanno portato al sequestro di ulteriori 1500 litri di composto liquido destinato al confezionamento di circa 20.000 flaconi di igienizzante. Le titolari del negozio di Arzano e della fabbrica sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio e rischiano fino a 2 anni di reclusione o la multa fino a 2.065 euro.

