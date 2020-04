Coronavirus, il bel gesto del portiere napoletano Sepe: non chiede gli affitti ai suoi inquilini

Bel gesto di Luigi Sepe, portiere napoletano del Parma, e della moglie Annalaura Acampora. I due sono proprietari di alcuni locali a Torre del Greco. La coppia - come hanno raccontato a Metropolis - ha deciso di sospendere gli affitti dei propri locali, comunicandolo agli inquilini. Lo riferisce la stessa Annalaura Acampora, intervistata dal quotidiano.

"A Torre del Greco abbiamo alcuni immobil in affitto: ai nostri inquilini abbiamo detto di non pagarci per poter pensare con maggiore tranquillità alle loro famiglie. Voglio sottolineare una cosa importante: ho visto una Torre del Greco molto unita in questi giorni, c'è spirito di coesione e grande umanità", spiega Annalaura Acampora, moglie di Sepe.