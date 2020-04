Coronavirus, secondo decesso a Torre Annunziata

Nuovo caso di Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di un uomo di 55 anni che è deceduto lunedì all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stato ricoverato qualche giorno prima. La sua positività al Covid-19 è stata accertata solo post-mortem e i contatti stretti sono stati sottoposti a quarantena. Sono, dunque, sette i casi di contagio nella città oplontina. Due le persone decedute, quattro ricoverate presso il Covid-Hospital di Boscotrecase e una presso il Loreto Mare di Napoli.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati sul territorio cittadino 82 tamponi. Sale a 1.322 il numero dei soggetti controllati dalle forze dell’ordine, di cui 33 sanzionati per essere usciti di casa senza una giusta motivazione. Sono 15, invece, i cittadini attualmente in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni.

«L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore della famiglia per la perdita del loro congiunto – afferma il sindaco Vincenzo Ascione - e si stringe idealmente intorno ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. La nostra è una battaglia ancora in corso, pertanto rinnovo l’invito a rispettare le misure di contenimento dell’epidemia adottate da Governo e Regione. I sacrifici fatti da tutti nell’ultimo mese stanno iniziando a produrre i primi risultati, ecco perché non bisogna vanificarli con comportamenti irresponsabili. A chiunque di noi farebbe piacere trascorrere le festività pasquali con parenti ed amici, ma non è questo il momento di abbassare la guardia».