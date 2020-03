Caso di Coronavirus, scuole aperte a San Giorgio per decisione del Governo

Dietrofront a San Giorgio a Cremano, dopo la predisposizione di ieri del sindaco, inerente la chiusura per tre giorni delle scuole, dopo il caso di Coronavirus registrato nel paese vesuviano. A spiegarne il motivo è Giorgio Zinno.

"Il Governo, con il DPCM pubblicato oggi in "materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha stabilito che cessano di produrre effetto tutti i Decreti Legge precedenti e ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata per contrastare l’emergenza Coronavirus. Per gli effetti di questa decisione la mia ordinanza di chiusura delle scuole e di sospensione di manifestazioni ed eventi in via precauzionale è da considerarsi automaticamente decaduta. Dopo giorni di confusione, finalmente anche i Comuni hanno linee guida chiare dettate dal Governo a cui attenersi nella gestione dell’emergenza.

Per tali motivi, per effetto della decisione del Governo da domani tutte le scuole di ogni ordine e grado sono di nuovo aperte. Spero che questa situazione non generi polemiche perchè tutti insieme dobbiamo aver fiducia nelle istituzioni e rispettare gli atti e i provvedimenti emanati.

Voglio rassicurare tutti: le Istituzioni hanno sotto controllo l'unico caso di coronavirus accertato a San Giorgio a Cremano che spontaneamente ha effettuato il tampone . Al momento non appaiono esserci particolari rischi per la generalità della popolazione e tutte le azioni precauzionali messe in atto dagli Enti preposti tra cui il comune sembrano dimostrare efficacia. La popolazione, a cui va il mio ringraziamento, ha lodevolmente evitato la diffusione di una psicosi e tutti insieme dobbiamo continuare a mettere comunque in atto le precauzioni igieniche indicate dal Ministero della Salute.

In ogni caso si invitano, in via precauzionale, i titolari di esercizi commerciali, palestre e di qualsiasi altro locale aperto al pubblico, ad effettuare costanti interventi di pulizia e disinfezione delle superfici con prodotti chimici disinfettanti.

Ci sono stati segnalati delinquenti che, girando per i negozi, agitano lo spauracchio di pesanti multe in caso non vengano effettuati tali interventi: questo è falso ed invitiamo i cittadini a segnalare chi sta speculando su questa emergenza.

Gli uffici comunali continueranno a dare informazioni e chiarimenti a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. Resta, in ogni caso, convocato in seduta permanente il comitato operativo comunale di protezione civile. Grazie a tutti per la collaborazione".

Caso di positività a San Giorgio

Ieri si sono svolte le attività di sanificazione all'interno del parco dove si trova attualmente in quarantena l'uomo risultato positivo al Covid19. La Buttol ha inoltre sanificato le strade limitrofe e altre vie di San Giorgio.

"Si è ricostruito il percorso che ha portato il paziente a essere positivo: il nostro concittadino aveva avuto contatti con un uomo già risultato positivo ed ha fatto il test spontaneamente. Nelle prossime ore vaglieremo provvedimenti ulteriori da prendere insieme all'Asl che sta verificando anche gli eventuali contatti da verificare. Non ci sono dunque motivi di particolare allarme ma abbiamo già messo in campo numerose azioni di prevenzione. Invito tutti alla calma e a seguire diligentemente le istruzioni date delle istituzioni", erano state le parole del Sindaco Zinno.