Coronavirus, scuole chiuse a Casamarciano: la decisione del sindaco

Scuole chiuse a Casamarciano per consentire una sanificazione degli ambienti. A deciderlo è il sindaco Andrea Manzi con un'apposita ordinanza. Il divieto interesserà, per adesso, solo la giornata di mercoledì 26 febbraio, l'istituto "Costantini", l'asilo nido e la sede distaccata del liceo classico Giosuè Carducci. Interventi di sanificazione ed igienizzazione anche nella chiesa di Santa Maria del Plesco in via del tutto precauzionale ed in vista dei prossimi appuntamenti culturali.

"Adottiamo ogni misura in via preventiva per una maggiore sicurezza collettiva - spiega il sindaco Andrea Manzi - in questo momento è necessaria la collaborazione di tutti, evitando ogni forma di allarmismo. Questo tipo di intervento era già previsto da tempo e certamente aiuterà ad avere ambienti salubri. Da parte nostra massima attenzione e vigilanza".