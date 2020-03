Coronavirus, sanificazione strade: gli interventi in programma a Napoli il 24 e 25 marzo

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL, grazie anche ai trattori messi a disposizione dalla Coldiretti.

Questo il programma che inizia stasera alle 23.00 e prosegue nella giornata di domani mercoledì 25 marzo:



Interventi del 24 marzo ore 23.00



I Municipalità

- Corso Europa, tutta via Tasso, via Madre Teresa di Calcutta, tratto di Corso Vittorio Emanuele fino alla metro di Mergellina, via Mergellina e traverse, via Orazio, via Petrarca.

- Viale Maria Cristina di Savoia, via Arangio Ruiz, via Andrea d’Isernia, via Andrea Mariconda, via Biagio da Morcone, via Luca da Penna, piazza Beneventano, via Bartolomeo di Capua, via dei Mille fino a via Vito Fornari, via Vetriera, Rampe Brancaccio.

- Via Orazio, via Stazio, via Ortensio, via Pacuvio e Rampe di Sant’Antonio.



Interventi del 25 marzo 2020



II Municipalità

Tutta l’area, le strade e i vicoli tra via Nuova Marina, via Colombo, via De Pretis, via De Gasperi, via Medina, via Cervantes e via Guantai Nuovi.



IV Municipalità

- Piazza Cavour, rampa Maria Longo, via Maria Longo, via Consolazione, Porta San Gennaro, via S. Giovanni in Porta, via Pisanelli, via Luigi Settembrini, via Rosaroll, vico Cappella a Pontenuovo, vico Longo, Salita Pontenuovo, vico Santa Caterina a Formiello, vico Nocche, vico Colonne.

- Tutto il quadrilatero compreso tra via Concezio Muzy, via Santa Maria a Cancello, via Postica Maddalena e piazza Enrico De Nicola.

- Via Pontenuovo, via Frediano Cavara, via Giuseppe Antonio Pasquale, via Peppino De Filippo, piazza Eduardo De Filippo, via Nuova Teatro San Ferdinando, via Vincenzo Lanza, via Guglielmo Gasparrini, via Santa Maria Avvocata e traverse, vico Pergola all’Avvocata, vico Guardia,



V Municipalità

- Via Luigia Sanfelice, via Toma, via Palizzi, via Michetti, via Caccavello, via Pirro, via Cotronei, via Dal Bono, via Bonito.



VI Municipalità

- Traverse di via Bartolo Longo, traverse di via Mastellone, via Volpicella e traverse.