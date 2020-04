Coronavirus, sanificazione strade di Napoli: gli interventi in programma 8 e 9 aprile

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL, grazie anche ai trattori messi a disposizione dalla Coldiretti.

Programma di lavaggio ed igienizzazione strade 8 e 9 aprile 2020

Rione Loggetta – Parco San Paolo – Perimetro esterno Bagnoli – Parte del Vomero

Via Consalvo verso Terracina

Via Mario Gigante

Via Domenico Quaranta

Via Orazio Petruccelli

Via Guglielmo Scognamiglio

Via Vincenzo Ciaravolo

Via Gigante

Via Tullio e Mario Porcelli

Via Pietro Testi

Via Terracina

Trasferimento al Parco San Paolo

Viale Maria Bakunin

Via Beniamino Guidetti

Via Giulio Natta

Riprende Via Terracina

Via Nuova di Agnano

Via Bagnoli

Via di Pozzuoli

Si trasferisce tramite via Terracina per riprendere l’attività su

Via Michelangelo da Caravaggio

Via Torquato Tasso

Largo Madre Teresa di Calcutta

Via Aniello Falcone

Via Mattia Preti

Via Domenico Cimarosa

Via Gianlorenzo Bernini

Via Alessandro Scarlatti

Via Francesco Cilea

IV Municipalità Zona Corso Malta – Rione Luzzatti e Rione Ascarelli

1 IV Piazza Nazionale

2 IV Corso Malta

3 IV Via Colonnello Carlo Lahalle

4 IV San Lorenzo Via Alessio Mazzocchi

5 IV San Lorenzo Via Sant'Alfonso Maria De Liguori

6 IV Via Arenaccia

7 IV Corso Meridionale

8 IV Via Taddeo da Sessa

9 IV Sottopasso Taddeo da Sessa

10 IV Viale della Costituzione (sottopasso Centro Direzionale)

11 IV Via Domenico Aulisio

12 IV Via Costantino Grimaldi

13 IV Via Emanuele Gianturco

14 IV Via Beato Leonardo Murialdo

15 IV Via Gaetano Bruno

16 IV Via Giuliano da Maiano

17 IV Via Vesuvio

18 IV Piazza Francesco Coppola

19 IV Piazza Salvatore Lo Bianco

20 IV Via Giuseppe Buonocore

21 IV Via Carlo Bussola

22 IV Via Luigi Landolfi

23 IV Via Marino Freccia

24 IV Via Nicola Fraggianni

25 IV Via Vicinale Santa Maria del Pianto

26 IV Via Claudio Miccoli

27 IV Via Aquileia

28 IV Strada Vicinale Cannola

29 IV Via Nuova Poggioreale

30 IV Via della Stadera

Percorso con ASL ore 23

1 VII Via Padre Gaetano Errico

2 VII Vicoletto Padre Gaetano Errico

3 VII Via Calatafimi

4 VII Via Caprera

5 VIII Via

6 VII Via Vicinale

6 VIII Via Vicinale

7 VII Via Langella

8 VII Via Teano

9 VII Via Marsala

10 VII Prima Traversa Vecchia

11 VII Seconda Traversa Vecchia

12 VIII Traversa Prima Via Vecchia Napoli

13 VIII Via Vecchia Comunale

13 VII Via Vecchia Comunale

14 VII Traversa Prima di Via Vittorio Veneto

14 VIII Traversa Prima di Via Vittorio Veneto

15 VIII Via Vittorio Veneto

15 VII Via Vittorio Veneto

16 VII Via del Cimitero a

17 VII Vico Vittorio Veneto

18 VIII Via Giorgio Amendola

18 VII Via Giorgio Amendola

19 VII Vico Vincenzo Valente

20 VII Via Dante Alighieri

21 VIII Vico Torre

22 VII Vicoletto detto della Torre

23 VII Vico detto del Tribunale

24 VII Vico Lungo del Ponte

25 VII Vanella Grassi

26 VII Cupa Vicinale dell'Arco

26 VIII Cupa Vicinale dell'Arco

27 VII Via dell'Arco

28 VII Corso Italia

29 VII Traversa Quarta Corso Italia

30 VII Cupa Fosso del Lupo

31 VII Piazza Giuseppe Zanardelli

32 VII Largo Beato Gaetano Errico

33 VII Via Abruzzi

34 VII Via Duca degli Abruzzi

35 VII Vicoletto Duca degli Abruzzi

36 VII Vico Primo Parrocchia

37 VII Via Ernesto Pascal

38 VII Traversa Prima detta Casilli

39 VII Traversa Seconda Privata detta Casilli

40 VII Via Monte Somma

41 VII Via Giuseppe Spano

42 VII Via Roberto Marcolongo

43 VII Via Privata Anna Maffettone

44 VII Via Privata detta Enrico Maffettone

45 VII Via Privata detta Maffettone

46 VII Via Antonio Tagliamonte

47 VII Vicoletto Antonio Tagliamonte

48 VII Piazzetta Lancisiano

49 VII Via Lancisiano

50 VII Piazzetta del Lino

51 VII Vico Storto del Pozzo

52 VII Vico Primo Censi

53 VII Vico Secondo Censi

54 VII Vico Terzo Censi

55 VII Via Masseria del Monaco

56 VII Via dei Tessitori di Seta

57 VII Via Maestri del Lavoro

58 VII Via del Camposanto

59 VII Traversa Prima Cassano

60 VII Traversa Quarta Cassano

61 VII Traversa Seconda Cassano

62 VII Traversa Terza Cassano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1 VIII Via Camillo Guerra

2 VIII Traversa Camillo Guerra

3 VIII Via Mandracchio a Nazareth

3 IX Via Mandracchio a Nazareth

4 VIII Piazzetta dei Guantai a Nazareth

5 VIII Via Nazareth

5 V Via Nazareth

5 IX Via Nazareth

6 VIII Via Nazareth ai Guantai

7 VIII Vico detto dietro Nazareth

8 VIII Via Soffritto

8 IX Via Soffritto

9 VIII Via Mario Cosentino

10 VIII Via dell'Eremo

10 V Via dell'Eremo

11 VIII Via San Romualdo

12 VIII Traversa San Romualdo

13 VIII Via Vicinale Reggente

14 VIII Via Comunale Guantai ad Orsolone

15 VIII Strada Vicinale Rotondella

16 VIII Viale Rotondella ai Camaldoli

17 V Viale Sant'Ignazio di Loyola

17 VIII Viale Sant'Ignazio di Loyola

18 V Via Camaldolilli

19 V Via Vicinale Agnolella

20 VIII Via Vicinale Lardighello

21 VIII Via Antonio Cinque