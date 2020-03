Coronavirus, sanificazione strade: gli interventi in programma dalla notte del 27 al 30 marzo

Prosegue il programma di sanificazione delle strade di Napoli con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con ASIA, NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL

Nella tardissima serata di oggi venerdì 27 marzo le operazioni riguarderanno numerose strade della sesta Municipalità mentre domani 28 marzo le squadre di ASIA ABC Napoli servizi e dell’ASL saranno presso la IV Municipalità nel quadrilatero tra Corso Novara, piazza Nazionale, Via Giovanni Porzio, Corso Meridionale incluse Via Genova, Via Aquila, Via Bari, Via Brindisi, Via Parma, Via Chieti, Via Foggia, Via Chieti, Piazza Salerno, Via Pavia, corso Meridionale, Via Torino, Via Milano, Via Venezia, Via Palermo, Via Bologna. Si opererà la sanificazione anche del Borgo di Sant’Antonio Abate tra cui Piazza Santa Maria La Fede, Via Crispano, Via Pergole, Via Lorenzo Giustiniani, Vico Guardia, Vico Finale, Vico Lepri a Pontenuovo, Vico vasto a capuana.

Sempre sabato 28 nella prima mattinata saranno sanificate le seguenti strade su questi due percorsi:

1° Percorso da Scampia ore 7:30

1 VIA NAPOLI –ROMA ,

2 VIA BAKU”

3 VIA GALIMBERTI

4 VIA FRATELLI CERVI

5 VIA GHISLERI

6 PROLUNGAMENTO GHISLERI

7 VIALE DELLA RESISTENZA DA AUTOPARCO A CIRCOSCRIZIONE

8 VIA ETTORE CICCOTTI

9 VIA LABRIOLA DA CICCOTTI A PARCHEGGIO PISCINA

10 VIALE ZUCCARINI

11 LOTTO G STRADE PRINCIPALI

12 LOTTO H STRADA CENTRALE

13 LOTTO S LATO CIRCOSCRIZIONE

14 LOTTO S LATO GHISLERI

15 VIA GALILEO GALILEI

16 VIA DIETRO LA VIGNA

17 VIA MARCO ROCCO DI TORRE PADULA DA CIMITERO A VIA SCAGLIONE

18 VIA EMILIO SCAGLIONE

19 VIA SM A CUBITO

20 VIA G,A, CAMPANO

21 VIA MUGNANO MARIANELLA

22VIA NAPOLI A PISCINOLA

23 VIA VITTORIO EMANUELE

24 INA CASA PISCINOLA

25 PIAZZA TAFURI



2° Percorso

Galleria Quattro Giornate; Via Consalvo; Via M. da Caravaggio; Via A. Manzoni oltre alle

Traverse di Calata Capodichino Traversa Piazza Di Vittorio Via Antonio Sogliano Via Giovanni Lombardo Via Marigliano Via Alcide Cervi Cupa Perrino Via Ignazio Falconieri Via Domenico D'Ambra Via Nicola Nicolini.



Ancora sabato 28 è previsto un intervento su tutta via Montagna spaccata ed in sesta e quinta municipalità:

Via Principe Sannicandro, Via vicinale cupa Sant’Aniello, Via Aviglione, via Enrico Forzati e tutto il rione, via repubbliche marinare (da viale 2 giugno al limite di San Giorgio) Via D’Amelio, Via Rocco Jemma, Via Montedonzelli, Via Murat, Via Perosi, Via Schiappoli, Via Ussani, Via dell’Erba, Via Confalone

Infine questo il programma per Domenica 29 marzo 2020 in VI Municipalità:

Via Giambattista Vela Santa Maria del pozzo comprese traverse, cupa cimitero e tutte le traverse, via giulia lama, via Palliggiano, via stefania filo speziale, via Suor Maria della Passione tutte le traverse, perimetro villa letizia: inoltre si opererà su:

1° Percorso

Via argine

Via mario palermo

Via della villa romana (solo lato basso verso via delle repubbliche marinare)

Via repubbliche marinare (da via argine a viale 2 giugno – sotto i cavalcavia)

Via volpicella (da via repubbliche marinare a piazza abbeveratoio)

2° Percorso

Museo Nazionale Via Salvator Rosa (fino a CVE) C.so V. Emanuele

Via Tasso C.so CVE fino a p.za Sannazaro Via Mergellina (fino l.go Sermoneta)

Via Caracciolo (fino p.za della Repubblica) Via Grimaldi Via d’Ausilio

Via Lauria - zona attorno al carcere di Poggioreale- Via Gorizia Via Aquileia

Via Zara

LUNEDI’ 30 MARZO le squadre dell’Amministrazione comunale saranno alle ore 8 in:

Via Bakunin, Viale San Paolo, Via Beniamino Guidetti, Via Brigata Bologna, Via Campegna, Galleria Laziale per poi proseguire su:

1° Percorso Via Oreste Salomone Via Fulco di Calabria Viale Umberto Maddalena Piazza Di VittorioVia De Pinedo Via Provinciale di Caserta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

2° Percorso Via A. Acton Via N. Sauro Via Partenope Via Caracciolo Viale A. Dorhn Viale Gramsci Via Sannazaro Via G. Bruno Via Riviera di Chiaia (preferenziale) Via Riviera d Chiaia. Via Marina dei Gigli Via Vigliena Via detta InnominataVia Nominale Via Pazzigno Via Murelle