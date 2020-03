Coronavirus, sanificazione strade: gli interventi in programma la notte del 25 e il 26 marzo

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL.

Questo il programma che inizia stasera alle 23.00 e prosegue nella giornata di domani giovedì 26 marzo:

Interventi del 25 marzo ore 23.00

III e IV Municipalità

via Filippo Maria Briganti Via Cupa Pozzelle Via Gaeta Francesco Via Francesco Paolo Bozzelli Via Onorato Fava Via Alfredo Catapano Via Ferdinando De Lucia Via Lorenzo Giusso Traverse di Calata Capodichino Traversa Piazza Di Vittorio Via Francesco Feo Via Leonardo Leo Via Antonio Sogliano Via Giovanni Lombardo Via Francesco Provenzale Via Marigliano Via Alcide Cervi Via Salvo d'Esposito Via Pietro Raimondi Vico San Giuliano Cupa Perrino Via Ignazio Falconieri Via Generale D'Ambrosio Via Tommaso Costa Via Ludovico Astore Via Domenico Forges Davanzati Via Domenico D'Ambra Via Nicola Nicolini Via Tommaso cornelio Via Stefano delle chiaie Via Tommaso traetta Via Giovanni Tritto Via Santa Maria ai Monti Via della Veterinaria Via Tenore Salita riccia Vico cangi Vico calce Via roberto savarese Vico neve. INOLTRE SARA’ SANIFIFICATO il Quadrilatero ricompreso tra Via Piazzolla, Corso Malta (già fatto), Via Colonnello Lahalle, Via Alessio Mazzocchi.

Queste le strade interessate agli interventi di domani 26 marzo

I Municipalità

Pallonetto (Supportico D’Astuto, Via Solitaria, Via Pallonetto a Santalucia, Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via Nuova Pizzofalcone, Via Generale Parisi, Vico Barriera a Pizzofalcone, Vico Forno alla Solitaria, Vico Storto Pallonetto S. Lucia, Salita Echia, Via Nunziatella, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, Via Serapide Via San Pantaleone, Calata San Mattia, Via San Mattia, Piazzetta Rosario di Palazzo, Vico Santo Spirito, Via Filippo Rega, Vico Santa Maria Apparente ).

Scampia ore 7:30

VIA NAPOLI –ROMA, VIA BAKU’ VIA GALIMBERTI 4 VIA FRATELLI CERVI 5 VIA GHISLERI 6 PROLUNGAMENTO GHISLERI VIALE DELLA RESISTENZA DA AUTOPARCO A CIRCOSCRIZIONE VIA ETTORE CICCOTTI VIA LABRIOLA DA CICCOTTI A PARCHEGGIO PISCINA VIALE ZUCCARINI LOTTO G STRADE PRINCIPALI LOTTO H STRADA CENTRALE LOTTO S LATO CIRCOSCRIZIONE

LOTTO S LATO GHISLERI VIA GALILEO GALILEI 1VIA DIETRO LA VIGNA VIA MARCO ROCCO DI TORRE PADULA DA CIMITERO A VIA SCAGLIONE VIA EMILIO SCAGLIONE VIA SM A CUBITO VIA G,A, CAMPANO VIA MUGNANO MARIANELLA VIA NAPOLI A PISCINOLA VIA VITTORIO EMANUELE INA CASA PISCINOLA PIAZZA TAFURI .

Percorso da Piazza Carlo III

P.ZA CARLO III Via FORIA P.ZA CAVOUR P.ZA MUSEO CORSO AMEDEO DI SAVOIA VIA S. TERESA DEGLI SCALZI VIA CAPODIMONTE TONDO/EMICICLO DI CAPODIMONTE P.ZA DANTE P.ZA CARITÀ

VIA C. BATTISTI VIA G. SANFELICE VIA SAN CARLO VIA VITTORIO EMANUELE PIAZZA TRIESTE E TRENTO VIA MEDINA VIA SANFELICE C.SO UMBERTO P.ZA GARIBALDI CORSO GARIBALDI VIA ALESSANDRO VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILI GIRA A MARINA DEI GIGLI

VIA GIANTURCO VIA FERRARIS VIA BRIN VIA VESPUCCI VIA CRISTOFORO COLOMBO

Ore 9:30

VI Municipalità

Via Monroe, via Fratelli Lumiere, Via Bruno Cirino, Via Charlie Chaplin, Via Elvira Notari, Via Filumena Marturano, Via Roberto Rossellini, via degas, via matisse Via Lago Fusaro, Lago Patria, Via Lago D’Averno Via di Scanno, Via Lago Ampollino, Via Rione Santa Rosa, via volpi cella (da via de meis a via abbeveratoio)Via Franciosa, via Luigi Piscettaro, Via Riccardo Pascale, Via Luigi Tammaro, Via Benigno, Via Purgatorio, via isidoro fuortes,via grieco

II Municipalità

Tutta l’area ed i vicoli tra Via Nuova Marina, Via Colombo, Via De Pretis, De Gasperi, Via Medina, Via Cervantes e Via Guantai Nuovi ( a mero titolo esemplificativo via de gasperi, via de pretis, Via Flavio Gioia, via v. russo, via maio di porto, Via Lanzieri,Via Loggia dei Pisani, Via Marchese Campodisola, Via Matteo Schilizzi, Via Monserrato, Via Oronzio Massa, rua catalana, vico graziella, Via Augusto Witting, calata san marco, via medina, via potenza, vico flavio gioia, via salvatore fusco via dei griffi, via g. sanfelice Calata Porta di Massa Calata San Marco, Piazza Francese, Piazzetta Principessa Margherita, Via Angelo Di Costanzo, Via Camillo Boldoni, Via Candelora, Via Carlo D'Andrea Via Conte Olivares, Via degli Acquari, Via degli Spadari, Via dei Chiavettieri, Via dei Griffi Via Francesco Capobianco, Via Giambattista Basile, Via Giannantonio Summonte, Via Giulio Cesare Cortese, Via Guglielmo Melisurgo, Via Porta di Massa, Via Potenza, Via Raffaele Viviani, Via San Bartolomeo Via San Nicola alla Dogana, Via Sant'Aspreno, Via Umberto Giordano, Via Vincenzo Russo Vico Candelora, Vico Canestrari, Vico Cordari, Vico degli Scoppettieri, Vico dei Pezzi, Vico della Graziella, Vico Donna Romita, Vico Flavio Gioia, Vico Freddo a Rua Catalana, Vico Gagliani a Santa Chiara, Vico Giuseppe Orilia, Vico Melofioccolo, Vico Pazzariello, Vico Piazza Nuova Vico Potenza

IV Municipalità

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

da Via Rosaroll fino aVico Cappella a Pontenuovo, Vico Longo, Salita Pontenuovo, Vico Santa Caterina a Formiello, vico Nocche, Vico Colonne. Tutto il quadrilatero compreso tra Via Concezio Muzy, Santa Maria a Cancello e Via Postica Maddalena e Piazza Enrico De Nicola.