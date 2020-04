Coronavirus, sanificazione strade: gli interventi in programma il 2 aprile

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL, grazie anche ai trattori messi a disposizione dalla Coldiretti.

Questo il programma della giornada di domani, giovedì 2 aprile:

III San Carlo all'Arena: Piazza Ottocalli,Via Udalrigo Masoni , Via Ponti Rossi, Via di Miano, Via Nuova San Rocco,

VIII Piscinola: Via Emilio Scaglione, Via Marco Rocco di Torrepadul, Via Tommaso De Amicis, Via Sergio Pansini

X – V Municipalità: Via Diocleziano ,Via Bagnoli, Piazza Bagnoli, Via di Pozzuoli, Discesa Coroglio, Via Coroglio, Via Nisida, Via Alessandro Manzoni ,Corso Europa

II Municipalità: Via Tarsia , Salita Tarsia, Salita Sant'Antonio a Tarsia, Largo Tarsia, Via Avellino a Tarsia, Vico Tarsia , Piazzetta Sant'Alfonso e Sant'Antonio a Tarsia, Salita Ventaglieri, Via Ventaglieri, Vico Lepre ai Ventaglieri,Montesanto, Piazza Montesanto, Scala Montesanto, Via Montesanto , Vico Montesanto, Vico Primo Montesanto, Vico Spezzano, Piazzetta Pontecorvo,Salita Pontecorvo, Vico Lungo Pontecorvo, Vico Pontecorvo ,Piazzetta Olivella, Via Olivella , Via San Cristoforo all'Olivella , Vico Canalone all'Olivella, Vico Salata all'Olivell, Gradini dei Monti ,Gradini Sant'Antonio ai Monti, Salita Sant'Antonio ai Monti Vico dei Monti, Viale del Pino, Salita Santa Lucia al Monte ,Via Croci Santa Lucia al Monte ,Secondo Vicoletto Politi ,Vicoletto Politi ,Primo Politi, Vico Soccorso,II Vico Trucco, Largo Porteria al Consiglio , Primo Vicoletto del Consiglio , Secondo Vicoletto del Consiglio, Terzo Vicoletto del Consiglio , Vico Campanile al Consiglio, Vico del Consiglio, Gradini delle Nocelle, Rampe delle Nocelle, Secondo Vicoletto delle Nocelle, Vico delle Nocelle, Vico Noce, Traversa Cesare D'Engenio, via Cesare D'Engenio, Via Speranzella, San Ferdinando Via Speranzella, San Ferdinando Vico Lungo del Gelso, Vico Lungo del Gelso, Strada del Formale, Via San Liborio, Vico Pallonetto a San Liborio, Vico Vacche a San Liborio, Vicoletto San Liborio, vico Basilio Puoti, vico San Nicola alla Carità, Salita Paradiso, Vico Paradiso, Vico Paradiso alla Salute, Via Forno Vecchio, Piazzetta Fabrizio Pignatelli, Via Fabrizio Pignatelli,

VI Municipalità: Via Angelo Camillo De Meis, Traversa Prima Mastellone, Traversa Seconda Mastellone, Via Gerardo Chiaromonte, Via Bernardo Quaranta, Via Bernardo Quaranta, Via Pini del Solimena, cupa Rubinacci, Viale della Villa Romana, Viale della Villa Romana, Via Comunale Galeone, Poggioreale Via Nuova Galeoncello, Via Nuova Galeoncello, Via Nuova Galeoncello, Via Vicinale Galeoncello, Poggioreale Via Vicinale Galeoncello, Via Domenico De Roberto, Poggioreale Via Domenico De Roberto, Prolungamento Domenico De Roberto, Via Provinciale Botteghelle di Portici, Via Comunale Tierzo, via Comunale Tierzo, Cupa Tierzo, Via Molino del Salice, Contrada detta Abbasso Maranda, Traversa Prima Via Comunale Maranda, Via Clemente Maglietta, Cupa Vicinale dei Censi, Via Sorrento, Via Ravello, Via Amalfi, Via Positano, Via Nuova Villa, Via Maiori, Via Vietri, Piazza Ischia, Piazza Procida, Via Comunale Ottaviano,Via Alberto Marghieri,Via Prospero Guidone,Via Prospero Guidone,Via Fabio Giordano, Piazza Egidio Velotti,Via Egidio Velotti, Traversa Serino, Via Serino, Vico Primo Villa,Vico Secondo Villa, Vico Terzo Villa