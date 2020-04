Coronavirus, a Napoli scoperta un'intera sala slot completamente abusiva e operativa

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino poste in essere dal Comando della Polizia Municipale, indirizzate in particolare ai controlli anti COVID19, personale della U.O. Investigativa Centrale unitamente a personale della U.O. Scampia, è intervenuta in Via Toscanella dove, a seguito di attività investigativa si è rilevata la presenza di una costruzione abusiva in legno di circa 15 metri quadrati, allestita in area privata e quindi non visibile direttamente dalla strada, al cui interno erano state installate 10 macchinette videopoker e slot totalmente abusive.

Il continuo movimento di persone che si recavano nella sala giochi, in particolare in questo periodo di lockdown ha insospettito il personale della Polizia Locale che è riuscito ad individuare l’attività illecita.

La costruzione in legno totalmente abusiva, i video terminali illeciti e con schede contraffatte e la somma di denaro ammontante ad oltre 5000,00 Euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Il gestore dell’attività, R. M., un cittadino napoletano di anni 56, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allo stesso sono stati notificati, inoltre verbali amministrativi per oltre 110mila euro. Inoltre tutti gli avventori identificati all’interno della sala giochi sono stati verbalizzati ai sensi del DPCM anti COVID19 e conseguentemente segnalati alla ASL NA1 che provvederà, inoltre, a notificare loro l’obbligo di permanenza domiciliare disposta dalle ordinanze regionali.