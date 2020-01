Coronavirus, comitiva dei due turisti cinesi positivi è stata a Sorrento

I due turisti cinesi, individuati in un albergo di Roma, risultati positivi al Coronavirus, facevano parte di una comitiva che da giorni stava visitando l'Italia ma dalla quale si erano separati già da tempo. "Comitiva che poi, fra le varie tappe, è arrivata anche a Sorrento e da lì questa notte si sarebbe dovuta fermare a Cassino, dove però non è mai arrivata visto che le autorità sanitarie e militari italiane hanno rintracciato il pullman a bordo del quale si trovava la comitiva della quale fino ad alcuni giorni fa avevano fatto parte i due cinesi ricoverati allo Spallanzani. La comitiva, a scopo precauzionale, è stata portata allo Spalanzani per i controlli del caso". E' quello che ha spiegato a 'Ciociaria Oggi' (notizia ripresa anche da AdnKronos) il direttore generale della Asl Nicola Lorusso.

Nave ferma in porto

Ci sono anche due famiglie di Capri sulla nave da crociera ferma nel porto di Civitavecchia, per un possibile caso di Coronavirus tra i passeggeri della Costa Smeralda.Sono però negativi, e quindi rassicuranti, come riporta RomaToday, i primi esami effettuati allo Spallanzani di Roma sulla 54enne di Hong Kong e sul marito, in isolamento sulla nave da quando la donna aveva accusato febbre e problemi respiratori. Circa 7mila le persone a bordo. Si attende l’autorizzazione allo sbarco per 1.143 passeggeri, che avverrà solo una volta che saranno completati tutti gli accertamenti.

Controlli in città

Il turista cinese di 28 anni, originario della provincia di Hubei, che comprende Wuhan (epicentro dell'epidemia), in vacanza a Napoli, è risultato negativo ai controlli effettuati allo Spallanzani. Stessa sorte per la giovane moglie del 28enne.