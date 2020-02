Coronavirus, la ristoratrice cinese: "I clienti continuano a venire. Ci danno amore e calore"

Mai e Anni, due ristoratrici cinesi, sono state intervistate dalla Radiazza su Radio Marte, sull'emergenza Coronavirus e sulla presunta crisi delle attività commerciali cinesi dopo la diffusione del virus.

"I clienti continuano a venire nel ristorante dandoci cuore, amore e calore. Voglio ringraziarli, mi danno forza. Napoli è la città più bella del mondo. Napoli ha tutto, mare, montagna a 2 ore, aeroporto vicino ed è pulita", spiega Mai de Drago d'Oro di via del Chiostro.

"La Cina è molto grande. In alcune parti è vero che mangiano i cani. Però per un lungo periodo non erano animali domestici. Ad esempio si mangiano i maiali. Siamo stati un Paese del terzo mondo e i genitori dovevano dare da mangiare tutto quello che potevano", spiega Anni.