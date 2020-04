Coronavirus, in fila verso le casse scoppia la rissa: violenza nel supermarket

Una violenta rissa è andata in scena ieri, all'interno di un supermercato napoletano. Stando alle immagini il diverbio è nato tra due uomini in fila, diretti alle casse. Uno dei due, evidentemente senza mascherina, è stato richiamato al rispetto delle distanze dall'altro. "Ora metti la mascherina o chiamo i carabinieri". Dalle parole ai fatti in pochi secondi: panico nel supermercato, con molte donne urlanti e una spaventosa corsa all'indietro delle persone in fila - che temevano di finire inghiottite nella rissa che si è estesa a macchia d'olio in pochi attimi.

Le immagini sono diventate virali e il video in queste ore viene condiviso da centinaia di persone. Sul posto è poi intervenuta la polizia cha ha ripristinato la calma.

