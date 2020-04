"Devi mettere la mascherina" e scatta la rissa nel supermercato

La quarantena incide anche sullo status psicologico delle persone. Se alla reclusione si aggiunge l'irresponsabilità di alcuni e la paura di altri, il mix è esplosivo. In un supermercato di Casoria, due uomini se le sono date di santa ragione mentre erano in coda. Il motivo è che uno dei due non portava mascherina. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del cantante e comico napoletano Luca Sepe, si sente una persone dire un paio di volte "Ti devi mettere la mascherina" prima di partire con schiaffi, pugni e calci. La rissa è andata avanti per diversi minuti.

Le denunce

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno denunciato 2 delle 4 persone coinvolte in una rissa all’interno di un supermercato di Via Nazionale delle Puglie a Casoria. Si tratta di un 21enne di Casalnuovo di Napoli e di un 28enne di Casoria, entrambi già noti alle forze dell'ordine .



I due denunciati – hanno riscostruito i militari - sono stati aggrediti perché non rispettavano la distanza di un metro e non indossavano la mascherina di protezione nella fila che anticipava il pagamento alle casse



Il 21enne è stato trovato in possesso di un coltellino e risponderà anche di porto abusivo di arma da taglio. L’altro sarà denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate grimaldelli poiché portava con sé due cacciaviti, un paio di forbici e alcune chiavi modificate, e per vilipendio alle forze armate.



Durante il controllo ha offeso e insultato gli operanti e l’intera Arma dei Carabinieri. Continuano le indagini per risalire agli altri 2 soggetti coinvolti.