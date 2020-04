Cronaca Mercato / Piazza Giuseppe Garibaldi

Coronavirus, la Campania studia il protocollo per chi torna dal Nord: avviso all'Asl e quarantena

In Regione si studiano le misure per limitare eventuale propagarsi del contagio dovuto ai rientri dal Nord verso residenze e domicili. Bisognerà avvisare del proprio rientro l'Asl e mettersi in quarantena