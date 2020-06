Coronavirus, in Campania un contagiato in più. Aumentano i guariti

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato l'ultimo bollettino sulla diffusione del Coronavirus in regione. In particolare sono questi i numeri aggiornati alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno (*): 1

Tamponi del giorno: 1.448

Totale positivi: 4.615

Totale tamponi: 259.655

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 431

Guariti del giorno: 17

Totale guariti: 3.942 (di cui 3.935 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

I numeri a Napoli

Anche il Comune di Napoli ha diffuso attraverso il proprio account Facebook il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 in città, aggiornato alle ore 11 di oggi.

Come specifica Palazzo San Giacomo, "nel numero totale dei cittadini napoletani risultati positivi al virus fino a oggi si rileva 1 (uno) paziente in meno, inserito nei precedenti bollettini cittadini, perché a seguito di verifiche è risultato in realtà non positivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I positivi in questo momento in città sono 35, -7 rispetto a ieri. Dei 35, 9 sono in ospedale uno dei quali in terapia intensiva. I guariti passano intanto a 836 (+6). Fermo a 137 il numero dei deceduti, un riconteggio porta i casi totali di Coronavirus registratisi in città a 1.008 (-1).Potrebbe interessarti: