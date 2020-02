De Luca: "Se serve pronti alla quarantena. Nessun allarme in Campania"

"Gli allarmismi sono inutili, in Campania non abbiamo neanche un contagiato". Vincenzo De Luca getta acqua sul fuoco alimentato dal panico da coronavirus: "Le nostre strutture sono pronte ad affrontare ogni scenario. Nel giro di sette giorni anche altri quattro ospedali, come il San Paolo di Napoli, saranno pronti a effettuare gli esami ai tamponi". Allo stesso tempo, però, la Regione prepara anche il piano B, se la situazione dovesse degenerare: "Ci auguriamo di no - le parole del governatore - ma se dovesse essere necessario siamo organizzati per tenere in quarantena eventuali contagiati in strutture ospedaliere e militari".

Intanto, Palazzo Santa Lucia varerà a breve le linee guida per i Comuni: "Non vogliamo che i singoli amministratori prendano provvedimenti, come la chiusura delle scuole, difficilmente spiegabili. Chiedo loro di segnalarci i casi sospetti perché siamo in grado di prelevare il tampone e avere i risultati degli esami in due ore".