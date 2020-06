Coronavirus, il bollettino della Regione: 4 nuovi casi in Campania

Dopo due giorni a zero contagi il Coronavirus torna a farsi sentire in Campania. I dati di oggi segnano infatti un nuovo +4 per quanto riguarda la conta dei positivi. Sono in totale 2494 i tamponi effettuati.

I positivi in Campania arrivano dunque a 4826, anche se il numero dei guariti cresce molto più velocemente della diffusione del contagio da Covid-19.

La nota regionale

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.494 tamponi di cui 4 risultati positivi.



Questo il quadro di sintesi:



Positivi di oggi: 4

Tamponi di oggi: 2.494

Totale complessivo positivi Campania: 4.826

Totale complessivo tamponi Campania: 217.898