Coronavirus, l'ultimo bollettino della Regione Campania: 3 nuovi positivi

Sono tre i positivi in più rispetto a ieri. Questi i dati riguardanti il contagio da Coronavirus, diramati in serata - come di consueto - dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 3.251 tamponi di cui 3 risultati positivi.

Il totale complessivo positivi in Campania si attesta così a 4.837. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 226.553 tamponi in Regione.

Il riparto provinciale

Il punto alle ore 23.59 di ieri vedeva il totale dei positivi arrivato a quota 4.834 (+1 sul dato precedente). Il numero dei deceduti ha raggiunto le 428 vittime (+2), mentre il totale dei guariti tocca quota 3.764 (+32), di cui 3.743 totalmente guariti e 21 clinicamente guariti.

Questo il riparto per provincia dei tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza, con tre casi in fase di verifica Asl che sono stati attribuiti alla provincia di Napoli (da qui il dato negativo, -3).

Provincia di Napoli: 2.633 (+3) (di cui 1.004 Napoli Città e 1.629 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 688

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Caserta: 469 (+1)

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 287 (-3)