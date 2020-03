Donna regala mascherine agli infermieri: "Grazie di cuore"

"In un momento come questo abbiamo bisogno di gesti del genere". A parlare è Alfredo Di Domenico, un infermiere del Cardarelli, che in un video messaggio ringrazia Maria Di Maio, una cittadina di Acerra che ha confezionato mascherine riutilizzabili: all'interno, infatti, c'è un foglio di carta forno che funziona da filtro, il quale può essere cambiato, mentre la stoffa può essere lavata: "Voglio ringraziare pubblicamente questa persona - le parole dell'infermiere - perché in questa emergenza è un bellissimo gesto e queste mascherine saranno per noi molto utili".

