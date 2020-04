"Reddito e tamponi per tutti, subito la patrimoniale": striscione all'esterno della Prefettura

Il laboratorio politico Iskra ha esposto uno striscione all'esterno della Prefettura napoletana: "Estensione del reddito, tamponi per tutti. Basta aspettare, patrimoniale subito". La misura patrimoniale è invocata negli ultimi giorni da diverse forze politiche. Di seguito il testo redatto dal collettivo.

"Responsabili si, obbedienti mai. Abbiamo aperto uno striscione di fronte alla Prefettura di Napoli. Distanziati e con tutti i dispositivi di sicurezza, ma non si può non denunciare una situazione insostenibile. Non possiamo calare la testa di fronte alla situazione che vivono migliaia di persone in città, in tutto il paese, e oramai a livello globale. La crisi del Coronavirus sta avendo già adesso conseguenze pesantissime per migliaia di famiglie senza alcun accesso al reddito, e con misure che ancora non arrivano. Contemporaneamente si continua a parlare di test a singhiozzo senza pensare ad uno screening di massa con tamponi per tutti. I soldi ci sono e sappiamo dove andarli a prendere, non ci sono scuse".

"Siamo Disoccupati, Precari, Lavoratori dello spettacolo, militanti delle reti di solidarietà che dal basso aiutano i bisognosi visto che lo Stato e assente. A più di un mese dall'inizio dell'emergenza dallo Stato è arrivata solo l'elemosina di 600 euro per un mese, soldi che molti bisognosi non hanno nemmeno potuto richiedere. E la promessa di un reddito di emergenza che non si concretizza mai e rimane solo propaganda. Reddito di quarantena subito verso un reddito universale! Lavoro in sicurezza per chi continua a lavorare!"