Coronavirus, c'è la quarta vittima ad Afragola

C'è una quarta vittima ad Afragola a causa del Coronavirus. A comunicarlo è stato il sindaco della città a nord di Napoli, Claudio Grillo. Il primo cittadino ha dato l'annuncio del decesso e ha fatto le sue condoglianze alla famiglia della vittima. L'uomo era ricoverato in ospedale ed è deceduto a seguito di complicazione imputabili al virus. Il primo cittadino ha poi tracciato un bilancio dell'emergenza in città.

Le parole del sindaco

“Devo informarvi che il Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 Nord purtroppo mi ha comunicato che un nostro concittadino ricoverato in ospedale è venuto a mancare per le complicanze del Covid- 19. Alla famiglia esprimo, in questo momento dolorosissimo per la perdita del caro congiunto, il cordoglio personale e dell’intera Amministrazione Comunale. Gli altri dati della giornata indicano 38 tamponi negativi, tre contagiati guariti; con questi dati il quadro complessivo ad oggi è il seguente: 13 positivi, quattro deceduti e 38 guariti. Questi numeri, che purtroppo registrano il decesso del nostro concittadino, ci confermano che l'emergenza sanitaria non è ancora superata; per questo dobbiamo affrontare l’avvio della fase 2 con responsabilità crescente e con la piena consapevolezza che ognuno di noi è chiamato a dare il proprio fondamentale contributo per superare le attuali emergenze”.