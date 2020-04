Coronavirus, nuovo caso a Torre Annunziata

Sale a quattro il numero dei cittadini di Torre Annunziata positivi al Coronavirus. Al momento tre di essi sono ospedalizzati, mentre il quarto, Ciro Onesto è deceduto lo scorso 23 marzo. Nel frattempo proseguono i controlli sul territorio cittadino. I soggetti fermati sono 797, di cui 18 denunciati per essere usciti di casa senza una giusta motivazione. Sale a 29 il numero delle attività commerciali controllate, mentre le persone attualmente in autoisolamento sono 55.

Le parole del sindaco Ascione

«I numeri della nostra città sono ancora molto contenuti – spiega il sindaco Vincenzo Ascione -, ed è proprio per tale ragione che bisogna proseguire su questa strada. I nuovi contagi in tutto il Paese sembrerebbero essere finalmente in fase discendente, a dimostrazione dell’efficacia delle misure restrittive adottate dal Governo. Ecco perché è fondamentale non abbassare la guardia: restate a casa e uscite quando è veramente indispensabile. Se continueremo a comportarci in maniera responsabile, usciremo molto presto da questo incubo».