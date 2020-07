Coronavirus, altri 10 positivi in Campania: il bollettino

Sono 10 le persone trovate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è stato il bollettino giornaliero della Task force della Protezione civile. I casi di oggi sono emersi dopo l'analisi di 2.441 tamponi. Sono in totale 4.712 le persone trovate positive al Coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza. L'unità di crisi ha dato anche notizia della guarigione di altre tre persone. In totale sono 4.083. Resta per fortuna fermo il dato dei decessi che restano in totale 432.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.441

Totale positivi: 4.712

Totale tamponi: 289.253

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 3

Totale guariti: 4.083 (di cui 4.083 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).