Coronavirus, il bollettino: c'è un nuovo caso. Zero i decessi

Leggero aumento del numero dei contagiati dal Coronavirus in Campania. Dopo due giorni consecutivi senza nuovi casi, oggi il bollettino della task force della Protezione civile fa registrare un nuovo positivo. In totale sono stati analizzati 1.686 tamponi e dall'inizio della pandemia sono 4.666 le persone che sono risultate positive al virus. Sale a rilento il numero dei guariti che oggi sono due. In totale sono 4.073. Resta fortunatamente fermo a 431 il numero dei decessi.

Il bollettino

Il punto alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno (*): 1

Tamponi del giorno: 1.686

Totale positivi: 4.666

Totale tamponi: 279.246

Deceduti del giorno (*): 0

Totale deceduti: 431

Guariti del giorno (*): 2

Totale guariti: 4.073 (di cui 4.073 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Dati aggiornati alle ore 23.59 di ieri