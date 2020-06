Coronavirus a Napoli, registrati tre morti in più

E' stato registrato oggi il decesso di tre persone positive al Coronavirus a Napoli. A comunicarlo è il bollettino dell'Asl Napoli 1 che fotografa la situazione dell'epidemia in città. Nelle ultime ore sono stati documentati i decessi di altri tre pazienti positivi al virus e sono stati comunicati per aggiornare il bilancio generale. Sono 140 le persone positive decedute dall'inizio dell'emergenza.

Sale anche il numero di guariti che rispetto a venerdì sono quattro in più. Attualmente sono 18 le persone in città ancora positive. Di queste, due sono ricoverate in ospedale e il resto sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 1.012 le persone contagiate all'interno dei confini cittadini.