"Qualiano non abbandona nessuno": progetto solidale per aiutare famiglie in difficoltà

Siglato questa mattina nella casa comunale il protocollo d’intesa “Qualiano non abbandona nessuno!”. Il progetto, partito su iniziativa dell'amministrazione comunale di Qualiano, ha come unico scopo, per l’intera durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quello di sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e garantire loro la ricezione di beni alimentari di prima necessità.

La cabina di regia di questo progetto è costituita dalle seguenti associazioni territoriali: Confesercenti, AICAST, A.I.S.A., Pro Loco Qualiano e L’Albero delle Esperienze Onlus e il coordinamento della stessa è affidato a Pasquale Bello.

Da lunedì sarà attivo il numero di telefono cellulare 3395255072 da chiamare esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 per segnalare le esigenze.

Una coppia di volontari gestirà le chiamare e compilerà dei moduli con tutti i dati del richiedente.

Saranno allestiti dei punti di raccolta all’esterno degli esercizi commerciali, con delle locandine visibili. Ogni giorno un gruppo di volontari ritirerà il materiale donato che sarà prima allocato in un deposito e successivamente smistato ai destinatari.

Tutti gli esercizi commerciali possono aderire, sia piccoli che grandi. Chi fosse interessato può contattare il coordinatore Pasquale Bello al numero 3470458514.

Tutti possono offrire un piccolo contributo donando qualcosa nei punti di raccolta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.