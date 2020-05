Bollettino Unità di crisi: il Covid non fa nuove vittime e ci sono 40 guariti

L'Unità di crisi della Regione Campania ha diffuso i dati aggiornati sul contagio da Covid-19 in regione. Come sempre, il bollettino pomeridiano è un focus su quello della sera prima, che in questo caso conta un totale positivi di 4.668 unità (+14) dall'inizio dell'epidemia riscontrato su un totale tamponi di 136.261 (+4.717).

Il totale dei deceduti resta a quota 396. Totale guariti: 2.562 (+40, di cui 2249 totalmente guariti e 313 clinicamente guariti. .

Questo invece il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.568 (+5, di cui 973 Napoli Città e 1595 Napoli provincia);

Provincia di Salerno: 672 (+1);

Provincia di Avellino: 514 (+3);

Provincia di Caserta: 446 (+11);

Provincia di Benevento: 196 (+4);

Altri in fase di verifica Asl: 272 (-10).

I dati a Napoli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, un nuovo caso nel Comune di Napoli ma 23 guariti in più

„Il Comune di Napoli poche ore prima aveva diffuso il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11 di oggi. Il totale resta lo stesso di ieri (973) ma in realtà si registra un nuovo paziente positivo. Nel totale di ieri venerdì 15 maggio, infatti, l’Asl aveva calcolato anche un paziente non residente nella città di Napoli.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Rispetto a ieri si segnalano anche 23 guariti in più (22 dei quali erano in isolamento domestico) e un nuovo ricovero in ospedale. Il totale dei guariti sale dunque a 443.ebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/cronaca/coronavirus-contagio-napoli-16-maggio-2020.html