Coronavirus, annullata la processione di San Gennaro del 2 maggio

Il 2 maggio non si terrà la consueta processione per San Gennaro. Dopo qualche indiscrezione adesso è arrivata la conferma. La motivazione ovviamente sta nell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus. Secondo tradizione il sabato pomeriggio che precede la prima domenica di maggio si porta in processione la teca contenente il sangue e il busto di San Gennaro e le statue di alcuni Santi compatroni. Il tutto con la folla in attesa che si verificasse l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una manifestazione tanto sentita quanto considerata pericolosa in tempo di Covid19 per la concentrazione delle persone e l’impossibilità di mantenere distanze di sicurezza. E così anche questa tradizione per quest’anno non si terrà. Si svolgerà solo la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Cattedrale e a porte chiuse. Nel corso della messa la teca con il sangue del Santo Martire sarà portata all’altare dal Cardinale Sepe per dare inizio alla celebrazione e al termine riportata la teca nella cappella.