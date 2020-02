Coronavirus, De Luca: "Probabile primo caso in Campania. Aspettiamo conferme da Roma"

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, al termine dell'incontro tenuto a Napoli con i sindaci, ha annunciato che il Cotugno ha inviato allo Spallanzani il tampone di un primo possibile caso campano di Coronavirus. Ignota la località per motivi di ordine pubblico. Tecnicamente, il termine probabile significa che l'analisi del tampone eseguita all'ospedale napoletano ha dato esito positivo e che per una controanalisi è stato inviato al punto di riferimento nazionale per l'emergenza Coronavirus.