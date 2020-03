Coronavirus, il bollettino: 350 i casi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 127 tamponi . Di questi 17 sono risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Totali positivi in Campania: 350. Deceduti: 9 (3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno).Guariti: 28 (3 Totalmente guariti e 25 "clinicamente guariti", ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma).

Loreto Mare dedicato al Covid-19

Stiamo lavorando senza sosta, giorno e notte, per trasformare in dieci giorni il Loreto Mare di Napoli in un ospedale dedicato alla lotta contro il virus. La nostra priorità e fermare i contagi e stiamo attuando tutte le misure per questo obiettivo, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di scenario", spiega De Luca in un post su Facebook.



