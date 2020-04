Coronavirus, primi due pazienti guariti a Torre Annunziata

Dimessi questa mattina due cittadini di Torre Annunziata ricoverati al Covid-Hospital di Boscotrecase. Sono due uomini, rispettivamente di 66 e 52 anni, positivi al Coronavirus e ricoverati da diverse settimane presso il presidio ospedaliero boschese. Dopo aver effettuato due tamponi, entrambi con esito negativo, è arrivato il nulla osta dei medici e i due hanno potuto far rientro alle proprie abitazioni. Negativo al test anche l’uomo che la settimana scorsa era fuggito dall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche quest’ultimo è stato dimesso dal nosocomio stabiese. Si registrano, dunque, i primi due guariti dal Coronavirus nella città oplontina. I soggetti attualmente positivi sono quattro, tutti ricoverati presso i Covid Center della Regione, mentre sono tre le persone decedute.

Sono 142 i tamponi effettuati sul territorio cittadini dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Trenta, invece, le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Sale a 1.946 il numero dei cittadini controllati dalle forze dell’ordine, 40 dei quali sanzionati per non aver rispettato le misure adottate da Governo e Regione. Nel frattempo, a partire dalla giornata di domani, l’Inps avvierà il pagamento delle indennità di 600 euro per i lavoratori previste dal decreto Cura Italia.

«Dopo diverse settimane di lotta contro questo nemico subdolo e invisibile, due nostri concittadini sono finalmente guariti e hanno potuto far rientro presso le proprie case – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. E’ una notizia che ci riempie di gioia e che ci restituisce, seppure in maniera moderata, un minimo di serenità dopo giorni complicatissimi. Ma bisogna che ognuno di noi continui a fare la propria parte. Le misure di distanziamento sociale sono, al momento, l’unica arma che abbiamo a disposizione contro il Coronavirus. Tutti i cittadini devono continuare ad avere comportamenti responsabili, uscire di casa solo per motivi di necessità ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale».