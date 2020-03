Coronavirus, l'algoritmo prevedi-contagio della Regione: "Lavoro ossessivo per affrontare l'emergenza"

Un algoritmo per prevedere i contagi. È quello che Vincenzo De Luca ha spiegato la Regione sta usando per affrontare al meglio l'emergenza Covid-19 in Campania.

De Luca ne ha parlato prima nella conferenza via social, poi ha sottolineato con un nuovo post l'aspetto scientifico del lavoro della Regione Campania.

"Col supporto degli esperti - ha spiegato il governatore sui social - lavoriamo aggiornando ogni due giorni, sulla base di un algoritmo, la previsione dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive".

Lo strumento informatico utilizzato mette a punto quella che De Luca definisce una "previsione estremamente attendibile".

"Noi siamo concentrati su questi numeri e cerchiamo di anticipare di settimana in settimana il quadro - sono state le parole del governatore - per non farci trovare impreparati. Il problema lo riusciamo a governare se abbiamo prima una stima probabile dei numeri che si verificheranno e così possiamo organizzarci al meglio".

"Questo - ha concluso l'inquilino di Palazzo Santa Lucia - è il lavoro ossessivo e dettagliato che stiamo facendo per affrontare il problema".