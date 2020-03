Coronavirus, a Pozzuoli scuole e attività "che prevedono aggregazione" chiuse

Le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse, a partire da oggi lunedì 2 marzo, per tre giorni. Lo comunica il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in una nota stampa. La decisione è arrivata dopo il primo caso di Coronavirus registrato nella cittadina puteolana, e a seguito di riunioni tra Comune e Protezione Civile, in attesa di risalire alla catena dei contatti avuti dal trentenne risultato positivo, residente tra Licola e Monterusciello. Lo riporta CronacaFlegrea.

"Aspettiamo la conferma dell'Asl per avere la conoscenza del percorso del virus che ha colpito un nostro concittadino, ora in isolamento domestico senza sintomi. Ho firmato un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole cittadine, private e pubbliche, fino a mercoledì. Le lezioni riprenderanno giovedì 5 marzo". Il sindaco ha altresì sospeso le attività che prevedono aggregazione in strada o in luoghi chiusi, e le attività sportive.