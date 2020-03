Pozzuoli, il sindaco furioso con alcuni cittadini: "Siete degli incoscienti"

Persone a passeggio sul Lungomare di Pozzuoli nella mattinata di mercoledì. E' quanto si vede in un video pubblicato sulla pagina social di Vincenzo Figliolia.

Duro lo sfogo del sindaco puteolano, contro alcuni cittadini che non hanno ancora ben compreso le misure di prevenzione da contagio per Coronavirus contenute nel decreto governativo.

"Vorrei veramente capire cosa non vi è chiaro del concetto "BISOGNA STARE A CASA"? Avete capito che rischiamo di ammalarci tutti, compresi i nostri cari, voi stessi e i vostri figli? Avete capito che non esistono posti a sufficienza in tutta Italia per la terapia intensiva per poter dare assistenza? Cosa ancora non vi è chiaro? Siete degli incoscienti e non solo dimostrate di essere irresponsabili per gli altri, ma soprattutto per voi stessi. BISOGNA RESTARE A CASA! Quello sul Lungomare è un assembramento, create folla e pericolo per tutti", scrive Figliolia.