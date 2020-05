Due nuovi contagiati a Pozzuoli, il sindaco: "Se continuiamo così ne usciremo massacrati"

Un guarito, ma due nuovi contagi a Pozzuoli. A darne notizie il sindaco Figliolia in un post Facebook.

"Stasera ho saputo che un nostro concittadino è guarito definitivamente. Vi avrei voluto dare solo questa buona notizia. Ma devo comunicarvi che abbiamo anche due contagiati. Così non va bene. In troppi hanno inteso questa nuova fase come un “tutto è concesso”: tutti in strada, tutti ammassati, in gruppo, a far feste, a correre tra gli altri, ad andare al mare senza alcuna misura per cautelarsi. È tutto vietato, e lo è per la nostra salute. Se continuiamo così ne usciremo massacrati. I contagi aumentano quando dovrebbero essere azzerati.

Un appello lo rivolgo ai più giovani, ma anche agli adulti: la voglia è tanta di fare quello che facevamo, ma non è ora il momento. Si può uscire ma mantenendo distanza e indossando SEMPRE la mascherina.

Un appello a chi è genitore: impariamo a dire dei no ai nostri figli. Non è questo il momento di assecondare la loro legittima voglia di uscire. Tuteliamo la salute di noi tutti. Non sono privazioni impossibili. Sono gesti d'amore verso ciascuno di noi, per il bene di tutta la comunità. Siamo a pochi metri dal traguardo, non molliamo ora. Intanto in questi giorni arriveranno nuove unità di forze dell'ordine per i controlli. Ma non voglio che siano le sanzioni il deterrente per capire quanto importante sia la tutela della nostra salute.

Impegniamoci tutti. Ora ed insieme.

Dimostriamo la grande comunità che siamo!

Oggi sono stati analizzati 20 tamponi

Dall'inizio dell'epidemia sono stati sottoposti 1235 concittadini al test per la ricerca del coronavirus

Sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus:

-33 persone sono attualmente contagiate

-50 persone sono guarite definitivamente

-12 persone sono decedute

Appello anche dal comune di Monte di Procida