Coronavirus, tre nuovi contagi a Pozzuoli: 31 i positivi totali

Crescono i casi di positivi al Covid-19 a Pozzuoli, dopo l'ultimo bollettino diramato dalla Regione Campania il primo aprile (record di contagi). Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli ha aggiornato i propri concittadini con gli ultimi dati:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mi ha appena contattato l'Unità di crisi della Regione Campania in merito ai tamponi analizzati oggi. Tre cittadini puteolani sono risultati positivi al test Covid-1. Sono in cura presso le proprie abitazioni.

L'Asl sta ricostruendo il link epidemiologico e saranno fatti i tamponi a tutti coloro con cui hanno avuto stretti contatti nelle ultime due settimane. La situazione in questo momento presenta: 31 casi positivi totali, di cui 22 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 19 in isolamento domiciliare), 2 guariti clinicamente, 2 persone guarite definitivamente e 5 decessi.

Io continuerò a tenervi aggiornati tempestivamente su tutte le eventuali novità. Vi chiedo di continuare a stare a casa: lo so che è un sacrificio, ma è indispensabile per fare andare tutto bene".