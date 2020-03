Folla alle Poste, Poggiani: "Insensato chiudere gli uffici"

La chiusura di numerosi uffici postali avrebbe determinato - secondo il Presidente della II Municipalità Ivo Poggiani - un eccessivo affollamento nei rimanenti uffici che invece svolgono regolare attività. Uno di questi è l'ufficio postale di Corso Amedeo di Savoia, che stamattina, in un giorno di ritiro pensioni, appariva come nella foto - pubblicata dallo stesso presidente Poggiani. "Bisogna lasciare tutti gli uffici aperti", chiede Poggiani. Di seguito il suo post.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oggi è giorno di ritiro di pensioni, un centinaio di persone si stanno accalcando in questo momento fuori l'ufficio di Corso Amedo di Savoia, ma è così in tutta la città. Polizia Municipale sul posto "costretta" a disciplinare la fila e dare i numeretti, anche i carabinieri sono sul posto. Vi pare normale?? In fila ci sono soprattutto anziani che sappiamo essere i soggetti più fragili in questo momento. Capisco le esigenze dei lavoratori di PT, ma almeno nei giorni di ritiro pensioni gli uffici devono rimanere aperti", scrive Ivo Poggiani.