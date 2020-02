"Schifati per il Coronavirus da chi vive in mezzo all'immondizia": bufera sul consigliere lombardo

"Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all'immondizia, da gente che non ha il bidet e da gente la cui capitale ha le fogne popolate da bambini abbandonati". Con questo post, un consigliere comunale lombardo ha scatenato l'indignazione sui social, in particolare dei napoletani, visto che nei commenti successivi il riferimento all'immondizia, legata ai napoletani, appare chiaro, come evidenziato da lettori che hanno realizzato degli screen shot