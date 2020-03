"Il vero virus è l'ignoranza": a San Giorgio striscione di solidarietà per l'uomo positivo al Coronavirus

"Il vero virus è l'ignoranza. Concittadino non mollare". Questo il testo dello striscione apparso a San Giorgio a Cremano per esprimere solidarietà e vicinanza all'uomo risultato positivo al test per Coronavirus. Un bel gesto, dunque, dei residenti nei confronti del concittadino che sta vivendo giorni non facili.

Intanto sui social il sindaco del comune alle porte di Napoli Giorgio Zinno ha fatto chiarezza sulle false voci di ulteriori contagi in città: "In queste ore girano notizie false riguardanti presunti contagi di Coronavirus sul nostro territorio. Nonostante il tema sia così serio, le strumentalizzazioni proseguono a scapito della nostra comunità. Non si contano più gli audio o le notizie tramite whatsapp che riportano presunti casi di contagio. Invito tutti i cittadini a non tener conto di informazioni non ufficiali e denunciare coloro che con audio anonimi si rendono autori del reato di procurato allarme. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare per contenere il contagio, così come stiamo facendo ininterrottamente da dieci giorni. L’unica mia priorità in queste ore è dare una informazione corretta alla cittadinanza sull’emergenza e porre in campo quanto necessario per garantire la salute pubblica. Questa è la strada tracciata, questa strada continueremo a percorrere nel superiore interesse dei cittadini di San Giorgio a Cremano".