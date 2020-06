Coronavirus, 38enne positivo trasferito al Cotugno

Un 38enne è risultato positivo nell’ospedale Santa Maria delle Grazie. L'uomo, originario di Caivano, con patologie pregresse, è stato trasferito al Cotugno, specializzato in malattie infettive, secondo quanto riporta Cronaca Flegrea.

Il 38enne, affetto da altre patologie, sintomatico, era ricoverato in ospedale da aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso dell'uomo non è in alcun modo collegabile al focolaio di Mondragone, dove si sono registrati 11 casi di positivi al tampone nelle ultime ore. Nella città del casertano è stata disposta dalla Regione Campania una zona rossa per settecento persone.