Coronavirus, De Luca: "In Campania un contagiato arrivato in Italia in aereo da New York"

Vincenzo De Luca chiede al Governo di vietare gli ingressi in Italia dagli Stati Uniti e da altri paesi dell'America Latina dove permane un livello elevato di contagio. Il Governatore ha raccontato dell'episodio di un contagiato arrivato in Italia con un volo New York-Fiumicino, per poi dirigersi in Campania a bordo di un treno.