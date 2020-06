Coronavirus, c'è un nuovo positivo: il post del sindaco di Frattaminore

Un cittadino di Frattaminore che vive però nel casertano è risultato positivo al Covid-19, come spiega in un post Facebook Giuseppe Bencivenga, sindaco di Frattaminore.

"Questa domenica inizia purtroppo con una cattiva notizia, mi è stato infatti comunicato un nuovo caso di positività al Conoravirus di un cittadino residente a Frattaminore. Specifico perché la persona in questione è solo residente e non vive più a Frattaminore ma è in cura presso un centro del casertano; Tuttavia era assoluto obbligo comunicarvelo, mi sono inoltre allertato subito e mi sono messo in contatto con il dipartimento di prevenzione per avere, come sempre, notizie più precise. Come sapete sono loro a gestire qualsiasi caso di positività; Vi terrò quindi aggiornati qualora dovessero emergere notizie che riguardano da vicino la nostra città. Vi auguro ancora una volta buona domenica e come sempre vi invito al rispetto delle #norme sul #distanziamento e sull’uso delle #mascherine, così come sul lavaggio frequente delle mani. Il virus, anche se molto meno, circola ancora e queste accortenze fanno ancora tanto la differenza".

